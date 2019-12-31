«Челси» интересуется нападающим «Лейпцига»

«Челси» заинтересован в услугах нападающего «Лейпцига», сообщает The Telegraph.

По информации издания, «синие» интересовались, имеется ли в контракте немца пункт о сумме отступных, который можно активировать зимой.

У журналистов противоречивая информация относительно контракта Вернера. Одни пишут, что сумма отступных составляет 25,6 миллиона фунтов, другие говорят о сумме в 51,2 миллиона.

Также «Челси» интересуется Муссой Дембеле из «Лиона», Джейдоном Санчо из «Боруссии», Вильфридом Заха из «Кристал Пэлас», Леоном Бэйли из «Байера» и Сэмюэлом Чуквуэзе из «Вильярреала».

В нынешнем сезоне Вернер в 24 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах забил 23 мяча. 0