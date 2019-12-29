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    «Манчестер Сити» на «Этихад» обыграл «Шеффилд Юнайтед»

    «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своей арене обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0 (0:0).

    «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити»

    В середине первого тайма нападающий «клинков» Ли Муссе забил мяч в ворота «Сити», но гол не засчитали из-за офсайда. На 52-й минуте счет открыл форвард «горожан» Серхио Агуэро, причем голу аргентинца предшествовала курьезная ситуация: арбитр встал на пути мяча во время паса игрока «Шеффилда», что привело к перехвату «Сити», который усилиями Кевина Де Брейне организовал быструю контратаку, завершившуюся точным ударом Агуэро. На 82-й минуте Кевин Де Брейне забил уже сам, установив окончательный счет.

    «Манчестер Сити» набрал 41 очко и сократил отставание в турнирной таблице АПЛ от находящегося на втором месте «Лестера» до одного очка. «Шеффилд Юнайтед» — восьмой (29).

    В следующем туре 1 января команда Хосепа Гвардиолы дома сыграет с «Эвертоном», «Шеффилд Юнайтед» отправится в гости к «Ливерпулю» (2 января).

    Чемпионат Англии Премьер-лига 20-й тур
    «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» — 2:0 (0:0)
    Голы: Агуэро, 52 (1:0). Де Брейне, 82 (2:0)«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Гарсия, Фернандинью, Зинченко, Махрез, Бернарду Силва (Гюндоган, 62), Эрнандес, Де Брейне, Стерлинг (Габриэл Жезус, 88), Агуэро (Фоуден, 81)«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, О`Коннелл, Иган, Бэшем, Болдок, Бешич (Макберни, 75), Норвуд, Флек, Стивенс, Робинсон (Макголдрик, 59), Муссе (Шарп, 83)Предупреждения: Бернарду Силва, 59. Стивенс, 85
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