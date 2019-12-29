«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 20-го тура английской Премьер-лигина своей арене обыгралсо счетом 2:0 (0:0).

В середине первого тайма нападающий «клинков» Ли Муссе забил мяч в ворота «Сити», но гол не засчитали из-за офсайда. На 52-й минуте счет открыл форвард «горожан» Серхио Агуэро, причем голу аргентинца предшествовала курьезная ситуация: арбитр встал на пути мяча во время паса игрока «Шеффилда», что привело к перехвату «Сити», который усилиями Кевина Де Брейне организовал быструю контратаку, завершившуюся точным ударом Агуэро. На 82-й минуте Кевин Де Брейне забил уже сам, установив окончательный счет.

«Манчестер Сити» набрал 41 очко и сократил отставание в турнирной таблице АПЛ от находящегося на втором месте «Лестера» до одного очка. «Шеффилд Юнайтед» — восьмой (29).

В следующем туре 1 января команда Хосепа Гвардиолы дома сыграет с «Эвертоном», «Шеффилд Юнайтед» отправится в гости к «Ливерпулю» (2 января).