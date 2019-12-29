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    «Валенсия» нашла альтернативу для Канселу

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    «Валенсия» в январе хочет вернуть португальского защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, однако рассматривает и еще один вариант усиления правого фланга.

    Алессандро Флоренци
    Алессандро Флоренци

    Как сообщает Marca, «Валенсия» может не подписать Канселу из-за возможной суммы трансфера. «Манчестер Сити» затребует за игрока примерно 27,5 миллиона фунтов — столько он отдал за португальца летом «Ювентусу».

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    • Альтернативным вариантом для «Валенсии» является Алессандро Флоренци из «Ромы», который обойдется примерно в два раза дешевле.

    Напомним, Канселу уже выступал за «Валенсию» с 2014 по 2017 годы, после чего перешел в «Интер», а затем в «Ювентус» и «Ман Сити».

    Флоренци выступает за «Рому» на протяжении всей карьеры, за исключением одного сезона. 0

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