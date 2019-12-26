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    В «Енисее» рассматривают кандидатуру Красножана

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    Красноярский «Енисей» рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера Юрия Красножана, сообщает «Матч ТВ».

    Юрий Красножан
    Юрий Красножан

    56-летний специалист известен по работе в «Спартаке-Нальчике», «Локомотиве», «Анжи», «Кубани», «Тереке» и сборной Казахстана. Последним местом его работы были «Химки» в 2018 году.

    Ранее «Енисей» отправил в отставку Юрия Газзаева. В качестве его преемника? по данным издания, рассматривается Александр Алферов, вернувшийся в штаб команды в качестве селекционера.

    Решение о расставании с Газзаевым было принято в связи с тем, что тот хотел провести зимой большую ротацию состава, в чем ему отказали. В клубе меняется вектор развития.

    «Енисей» в будущем намерен делать ставку на воспитанников сибирского региона, открыть Академию и уделить большое внимание развитию детско-юношеского футбола.

    Всего, по сведениям СМИ, в шорт-листе красноярского клуба четыре кандидата.

    «Енисей» после 25 туров первенства ФНЛ с 25 очками занимает 17-е место. 0

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