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    «Атлетико» может приобрести хавбека загребского «Динамо»

    Футбол Трансферы Динамо Загреб Футбол Испании Атлетико
    Полузащитник загребского «Динамо» и сборной Испании Даниэль Ольмо заявил о готовности сменить клуб уже этой зимой.

    Даниэль Ольмо
    Даниэль Ольмо

    «Прошлое лето было идеальным моментом сделать шаг вперед. Я его не сделал, но остался счастлив, потому что хотел поиграть в Лиге чемпионов.

    Но теперь, думаю, мой этап в "Динамо" закончен. Хочу сделать следующий шаг, чтобы прогрессировать. Меня хотели сделать самым дорогим трансфером в истории Хорватии», — цитирует Ольмо AS.

    Отмечается, что в услугах Ольмо заинтересован «Атлетико». Загребский клуб готов продать испанца за 40 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне он провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2021 года. 0

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