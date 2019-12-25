«Атлетико» может приобрести хавбека загребского «Динамо»

Полузащитник загребского «Динамо» и сборной Испаниизаявил о готовности сменить клуб уже этой зимой.

«Прошлое лето было идеальным моментом сделать шаг вперед. Я его не сделал, но остался счастлив, потому что хотел поиграть в Лиге чемпионов.

Но теперь, думаю, мой этап в "Динамо" закончен. Хочу сделать следующий шаг, чтобы прогрессировать. Меня хотели сделать самым дорогим трансфером в истории Хорватии», — цитирует Ольмо AS.

Отмечается, что в услугах Ольмо заинтересован «Атлетико». Загребский клуб готов продать испанца за 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2021 года. 0