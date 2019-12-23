«Сассуоло» — «Наполи»: счет матча 1:2, обзор голов

В рамках 17-го тура итальянской Серии Ана выезде одолел «Сассуоло» — 2:1.

Хозяева вышли вперед на 29-й минуте, когда Мануэль Локателли сделал заброс на угол чужой вратарской, откуда точный удар в падении нанес Хамед Траоре.

Гости отыгрались на 57-й минуте благодаря блестящему удару Маркеса Аллана, которому ассистировал Петр Зелиньски.

Ключевой момент случился в компенсированное время второго тайма — после розыгрыша углового Элиф Элмас оказался один на дальней штанге, откуда и поразил цель.

В турнирной таблице Серии А «Наполи» занимает восьмое место (24 очка), а «Сассуоло» — 13-е (19 очков). 0