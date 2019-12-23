«Реал» — «Атлетик»: счет матча 0:0

сыграл вничью св домашнем матче 18-го тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 0:0.

«Сливочные» владели заметным преимуществом в течении всего матча, но пробить Уная Симона не смогли.

В одном из моментов на 58-й минуте «басков» спасла перекладина, принявшая на себя мяч после удара Начо. На 86-й минуте в штангу угодил Лука Йович.

Примера. 18-й тур «Реал» — «Атлетик» — 0:0 (0:0) «Реал»: Куртуа, Рамос, Милитао (Начо, 57), Карвахаль, Менди, Кроос, Модрич, Родриго (Бэйл, 62), Вальверде, Винисиус Жуниор (Йович, 72), Бензема«Атлетик»: Унаи Симон, Берчиче, Мартинес, Йерай Альварес, Лекуэ, Рауль Гарсия, Весга, Дани Гарсия, Нуньес, Кодро (Вильялибре, 73), Уильямс (Беньят, 86)Предупреждение: Рамос (87)

В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает второе место (37 очков), отставая от «Барселоны» на два балла. «Атлетик» расположился на седьмой позиции (28 очков). 0