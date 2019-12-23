ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп ГвардиолаРискнул и выиграл. Гвардиола пошатнул надежды «Лестера» побороться за титул
  • 00:53
    • «Реал» упустил возможность сравняться с «Барселоной»
  • 00:39
    • «Наполи» вырвал победу у «Сассуоло»
  • 22:38
    • ЦСКА намерен арендовать нападающего «Фиорентины»
  • 21:43
    • «Лацио» завоевал Суперкубок Италии
  • 21:29
    • Дубль Виллиана принес «Челси» победу над «Тоттенхэмом»
    Все новости спорта

    «Реал» упустил возможность сравняться с «Барселоной»

    «Реал» — «Атлетик»: счет матча 0:0

    Футбол Примера Футбол Испании Реал Мадрид Атлетик Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» в домашнем матче 18-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 0:0.

    «Сливочные» владели заметным преимуществом в течении всего матча, но пробить Уная Симона не смогли.

    В одном из моментов на 58-й минуте «басков» спасла перекладина, принявшая на себя мяч после удара Начо. На 86-й минуте в штангу угодил Лука Йович.

    Примера. 18-й тур
    «Реал» — «Атлетик» — 0:0 (0:0)
    «Реал»: Куртуа, Рамос, Милитао (Начо, 57), Карвахаль, Менди, Кроос, Модрич, Родриго (Бэйл, 62), Вальверде, Винисиус Жуниор (Йович, 72), Бензема«Атлетик»: Унаи Симон, Берчиче, Мартинес, Йерай Альварес, Лекуэ, Рауль Гарсия, Весга, Дани Гарсия, Нуньес, Кодро (Вильялибре, 73), Уильямс (Беньят, 86)Предупреждение: Рамос (87)

    В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает второе место (37 очков), отставая от «Барселоны» на два балла. «Атлетик» расположился на седьмой позиции (28 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Энергичный «Реал» на «Камп Ноу». «Барселона» разочаровала, но не проиграла
  • 19/12/2019 в 13:10
    •
  • Прогноз
  • «Блэкберн» — «Уиган»
  • 2.95
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как много шайб казанцы забросят в Давосе?
  • «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Будут ли у «Блэкберна» проблемы с аутсайдером?
  • «Блэкберн» — «Уиган». Прогноз и ставки
  • 2.95
    •
  • Как завершится битва аутсайдеров АПЛ?
  • «Астон Вилла» — «Норвич Сити». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Футбол АПЛ. «Ман Сити» разобрался с «Лестером», «Тоттенхэм» уступил «Челси»Обзор матчей 18-го тура чемпионата Англии Вчера в 21:460
  • 20:09
    • «Атлетико» на выезде обыграл «Бетис»
  • 19:55
    • СКА обыграл «Магнитку» в Петербурге
  • 19:12
    • Дибала, Роналду и Игуаин сыграют в атаке «Юве» против «Лацио»
    Роберто Фирмино Футбол Клубный ЧМ-2019. Лучший финал, великолепный Мане и напомнивший о себе ГомисПять главных итогов Клубного чемпионата мира-2019 Вчера в 16:420
  • Экспресс дня

  • Поднимется ли «Блэкберн» в зону плей-офф?
  • 2.96
    •
  • 00:20
    • Вратарь «Баварии» задумался об уходе из клуба
  • 00:03
    • Нападающий «Ростова» претендует на звание лучшего футболиста Азии-2019
  • 23:54
    • «Астана» победила «Зелена-Гуру»
    Анчелотти призван изменить статус «Эвертона» Футбол У Анчелотти и Артеты много работы в «Эвертоне» и «Арсенале»Реакция прессы на матч «Эвертон» — «Арсенал» Вчера в 08:470
  • 18:54
    • «МЮ» на выезде проиграл аутсайдеру АПЛ
  • 18:38
    • Александрова выиграла турнир в Лиможе
  • 17:14
    • Три игрока номинированы на звание лучшего футболиста года в Африке
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.54
  • Прогноз на матч Даллас — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Коньяспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Блэкберн — Уиган
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.96
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  4.65
  • Прогноз на матч Кто выиграет Лигу чемпионов
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Норвич Сити
  • Футбол
  • 26/12/2019 в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие