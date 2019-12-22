«Реал Сосьедад» в результативном матче обыграл «Осасуну»

В матче 18-го тура испанской Примерыпринимала. Гости одержали победу со счетом 4:3.

В составе победителей забивали Микель Оярсабаль, Кристиан Португес, Мартин Эдегор и Александр Исак. У хозяев дубль на счету Луиса Авилы, еще один мяч забил Аридане Эрнандес.

C 70-й минуты «Осасуна» играла в меньшинстве после удаления Факундо Ронкальи.

«Реал Сосьедад» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в таблице Примеры. У «Осасуны» — 23 очка и одиннадцатая позиция.