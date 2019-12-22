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    «Реал Сосьедад» в результативном матче обыграл «Осасуну»

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    В матче 18-го тура испанской Примеры «Осасуна» принимала «Реал Сосьедад». Гости одержали победу со счетом 4:3.

    «Осасуна» — «Реал Сосьедад»
    «Осасуна» — «Реал Сосьедад»

    В составе победителей забивали Микель Оярсабаль, Кристиан Португес, Мартин Эдегор и Александр Исак. У хозяев дубль на счету Луиса Авилы, еще один мяч забил Аридане Эрнандес.

    C 70-й минуты «Осасуна» играла в меньшинстве после удаления Факундо Ронкальи.

    «Реал Сосьедад» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в таблице Примеры. У «Осасуны» — 23 очка и одиннадцатая позиция.

    Примера. 18-й тур
    «Осасуна» — «Реал Сосьедад» — 3:4 (1:3)
    Голы: Оярсабаль, 15 (0:1). Порту, 18 (0:2). Эдегор, 28 (0:3). Эрнандес, 45 (1:3). Авила, 48 (2:3). Исак, 79 (2:4). Авила, 84 (3:4)«Осасуна»: Эррера, Ронкалья, Эступиньян (Вильяр, 87), Дав.Гарсия, Эрнандес, Ойер, Брашанац (Мерида, 75), Торрес, Р.Гарсия, Лопес (Монкайола, 75), Авила«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль (Горосабель, 46), Льоренте, Сальдуа, Порту, Мерино, Субельдия, Гевара (Ле Норман, 67), Виллиан Жозе (Исак, 77), Эдегор, ОярсабальПредупреждения: Субельдия, 5. Эступиньян, 34. Брашанац, 46. Виллиан Жозе, 70. Эррера, 71. Вильяр, 88. Мерида, 90+1. Эрнандес, 90+5Удаление: Ронкалья, 72
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