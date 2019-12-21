«Мальорка» — «Севилья»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 18-го тура чемпионата Испанииодержала выездную победу над— 2:0.

Счет в матче открыл на 21-й минуте защитник Диего Карлос, забив головой после подачи с углового Эвера Банеги.

Во втором тайме сам Банега реализовал 11-метровый удар на 63-й минуте, установив окончательный счет.

«Севилья» с 34 очками закрепилась на 3-й позиции в турнирной таблице Примеры. «Мальорка» с 15 очками занимает 17-ю позицию.