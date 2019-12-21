«Мальорка» — «Севилья»: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче открыл на 21-й минуте защитник Диего Карлос, забив головой после подачи с углового Эвера Банеги.
Во втором тайме сам Банега реализовал 11-метровый удар на 63-й минуте, установив окончательный счет.
«Севилья» с 34 очками закрепилась на 3-й позиции в турнирной таблице Примеры. «Мальорка» с 15 очками занимает 17-ю позицию.
Примера. 18-й тур
«Мальорка» — «Севилья» — 0:2 (0:1)
Голы: Диегу Карлос, 20 (0:1). Банега, 63 — с пенальти (0:2)«Мальорка»: Рейна, Седлар, Вальент, Агбеньеню, Гамес, Севилья (Кучо Эрнандес, 57), Кубо, Родригес, Баба (Фебас, 78), Джуниор, Будимир (Чаваррия, 69)«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Каррису, Диегу Карлос, Регилон, Банега, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Васкес, 73), де Йонг (Кунде, 66), Окампос (Гудель, 90), Эль-ХаддадиПредупреждения: Хесус Навас, 15. Фернанду Режес, 33. Гамес, 37. Будимир, 45+4. Баба, 62. Вальент, 64. Седлар, 84. Регилон, 84