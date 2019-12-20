Каннаваро планирует вернуться в Европу

Главный тренерзаявил, что хотел бы поработать в европейском клубе.

«Моя цель — найти свой путь в Европе, чтобы сравнить себя с лучшими. Но я должен быть готов к этому, следовательно, надо набраться опыта. Сейчас я прохожу стажировку.

Китай стал для меня фантастическим опытом. В китайском футболе все по-другому: тут нет таких интенсивности и техники, которые есть в Европе, но в азиатской Лиге чемпионов вы сталкиваетесь с сильными соперниками», — цитирует Каннаваро Sky Sport Italia.

Под руководством Каннаваро «Гуанчжоу Эвергранд» выиграл чемпионат Китая-2019. 0