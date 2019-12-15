«Рома» — СПАЛ: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 16-го тура итальянской Серии Аодержала домашнюю победу над— 3:1.

Счет в матче открыли гости — на 44-й минуте Андреа Петанья реализовал пенальти. «Рома» отыгралась на 53-й минуте благодаря голу Лоренцо Пеллегрини.

На 66-й минуте пенальти был назначен в ворота СПАЛа — реализовал его Диего Перотти. А на 83-й минуте Генрих Мхитарян поставил победную точку.

«Рома» поднялась на четвертое место в таблице серии А, набрав 32 очка. СПАЛ идет на последнем 20-м месте с 9 очками.

В следующем матче «Рома» сыграет с «Фиорентиной», а СПАЛ встретится с «Торино». 0