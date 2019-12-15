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    Рома« одержала волевую победу над СПАЛом

    «Рома» — СПАЛ: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Рома СПАЛ Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 16-го тура итальянской Серии А «Рома» одержала домашнюю победу над СПАЛом — 3:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче открыли гости — на 44-й минуте Андреа Петанья реализовал пенальти. «Рома» отыгралась на 53-й минуте благодаря голу Лоренцо Пеллегрини.

    На 66-й минуте пенальти был назначен в ворота СПАЛа — реализовал его Диего Перотти. А на 83-й минуте Генрих Мхитарян поставил победную точку.

    «Рома» поднялась на четвертое место в таблице серии А, набрав 32 очка. СПАЛ идет на последнем 20-м месте с 9 очками.

    В следующем матче «Рома» сыграет с «Фиорентиной», а СПАЛ встретится с «Торино». 0

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