«Реал Сосьедад» — «Барселона»: счет матча 2:2, обзор голов

На 10-й минуте в ворота каталонцев был назначен пенальти — Бускетс придержал соперника Диего Льоренте при подаче с углового, а тер Штеген уже допустил ошибку в игре на выходе. Микель Оярсабаль реализовал пенальти, ударив практически по центру ворот.
Отыгралась «Барса» на 38-й минуте. Диего Льоренте ошибся, сразу пошла атака три в два с пасом Суареса на Гризманна, который выбежал один на один и подрезал мяч в дальний угол.
А на 49-й минуте «Барса» вышла вперед. Месси выскочил на заброс из глубины поля и покатил в сторону Суареса на пустые ворота, уругваец не простил соперника.
Баски ушли от поражения на 62-й минуте. Начо Монреаль прострелил к вратарской, где тер Штеген ошибся, отразив мяч прямо на Исака, который с нескольких метров расстрелял пустой створ ворот.
Хозяева, которые прервали 4-матчевую победную серию «Барсы», с 28 очками занимают четвертое место в таблице Примеры.
«Барселона» с 35 очками опережает «Реал» на 1 балл, но мадридской команде еще предстоит игра 17 тура против «Валенсии».
В среду, 18 декабря, «Барселона» примет «Реал» в перенесенном матче чемпионата. 0