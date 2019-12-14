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    «Барселона» потеряла очки в матче с «Реал Сосьедадом»

    «Реал Сосьедад» — «Барселона»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 17-го тура чемпионата Испании «Барселона» в гостях сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» — 2:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 10-й минуте в ворота каталонцев был назначен пенальти — Бускетс придержал соперника Диего Льоренте при подаче с углового, а тер Штеген уже допустил ошибку в игре на выходе. Микель Оярсабаль реализовал пенальти, ударив практически по центру ворот.

    Отыгралась «Барса» на 38-й минуте. Диего Льоренте ошибся, сразу пошла атака три в два с пасом Суареса на Гризманна, который выбежал один на один и подрезал мяч в дальний угол.

    А на 49-й минуте «Барса» вышла вперед. Месси выскочил на заброс из глубины поля и покатил в сторону Суареса на пустые ворота, уругваец не простил соперника.

    Баски ушли от поражения на 62-й минуте. Начо Монреаль прострелил к вратарской, где тер Штеген ошибся, отразив мяч прямо на Исака, который с нескольких метров расстрелял пустой створ ворот.

    Примера. 17-й тур
    «Реал Сосьедад» — «Барселона» — 2:2 (1:1)
    Голы: Оярсабаль, 12 — с пенальти (1:0). Гризманн, 38 (1:1). Суарес, 49 (1:2). Исак, 62 (2:2)«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Гевара, Льоренте, Монреаль, Порту (Янузай, 59), Субельдия, Эдегор, Мерино, Оярсабаль (Барренечеа, 85), Исак (Виллиан Жозе, 66)«Барселона»: тер Штеген, Сержи Роберто, Пике, Лангле, Жорди Альба (Семеду, 74), Бускетс (Аленья, 73), де Йонг, Ракитич (Видаль, 79), Месси, Суарес, ГризманнПредупреждение: Суарес, 74

    Хозяева, которые прервали 4-матчевую победную серию «Барсы», с 28 очками занимают четвертое место в таблице Примеры.

    «Барселона» с 35 очками опережает «Реал» на 1 балл, но мадридской команде еще предстоит игра 17 тура против «Валенсии».

    В среду, 18 декабря, «Барселона» примет «Реал» в перенесенном матче чемпионата. 0

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