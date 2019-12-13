ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Хетафе» — «Краснодар» Худший евросезон российского футбола. «Хетафе» унизил «Краснодар»
  • 00:53
    • ЦСКА вырвал победу у «Эспаньола»
  • 22:49
    • «Краснодар» крупно проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы
  • 22:28
    • Сборная России проиграла Швеции на старте Кубка Первого канала
  • 01:25
    • «Вулверхэмптон» разгромил «Бешикташ», «Брага» переиграла «Слован»
  • 01:17
    • «Гент» и «Вольфсбург» стали участниками плей-офф от группы I
    Все новости спорта

    «МЮ» разгромил АЗ, но оба клуба вышли в плей-офф ЛЕ

    Футбол Лига Европы Манчестер Юнайтед Футбол Англии АЗ Алкмар Партизан Астана Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В матче 6-го тура группы L Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над голландским «АЗ Алкмааром» — 4:0.

    Мэйсон Гринвуд
    Мэйсон Гринвуд

    Счет на 53-й минуте открыл Эшли Янг, на 58-й минуте 18-летний нападающий Мэйсон Гринвуд удвоил преимущество манкунианцев.

    Счет стал крупным на 62-й минуте, когда Хуан Мата реализовал пенальти, а две минуты спустя Мейсон Гринвуд поставил победную точку, оформив дубль.

    Оба клуба досрочно пробились в плей-офф, игра не имела для них турнирного значения. У «МЮ» — 13 очков, у «АЗ» — 9.

    Лига Европы. Группа L
    «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «АЗ» (Голландия) — 4:0 (0:0)
    Голы: Янг, 53 (1:0). Гринвуд, 58 (2:0). Мата, 62 — с пенальти (3:0). Гринвуд, 64 (4:0)«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Янг (Джоунс, 68), Магуайр (Лэрд, 68), Туанзебе, Уильямс, Мата, Матич, Перейра, Гарнер, Марсьяль (Чонг, 59), ГринвудАЗ: Бизот, Вайтенс, Свенссон, Вейндал, Сугавара (Флар, 68), Класи, Мидтсье, Копмейнерс, де Вит (Дрейф, 63), Идрисси (Ауэян, 77), СтенгсПредупреждения: Класи, 29. Мидтсье, 58. Лэрд, 82. Копмейнерс, 84

    Еще в одной игре группы L сербский «Партизан» на своем поле крупно обыграл казахстанскую «Астану» — 4:1.

    В составе победителей дубль на 22-й и 76-й минутах оформил нигерийский нападающий Садик Умар, еще по разу отличились японский хавбек Такума Асано (26) и гвинейский полузащитник Сейдуба Сума (76).

    На 79й минуте мяч в свои ворота срезал сербский защитник «Партизана» Страхиня Павлович.

    «Партизан» с 8 очками остался на 3-м месте, «Астана» замкнула квартет — 3 очка.

    Лига Европы. Группа L
    «Партизан» (Сербия) — «Астана» (Казахстан) — 4:1 (3:0)
    Голы: Сума, 4 (1:0). Садик, 22 (2:0). Асано, 26 (3:0). Садик, 76 (4:0). Ротариу, 79 (4:1)«Партизан»: Стойкович (Кляич, 70), Остоич, Урошевич, С.Павлович, Тошич, Сума (Л.Павлович, 64), Зджелар, Шчекич, Садик (Стеванович, 83), Асано, Лутовац«Астана»: Ерич, Рукавина, Логвиненко, Постников, Шомко, Бейсебеков, Сигюрьенссон (Янга, 85), Маевский, Хижниченко, Муртазаев (Перцух, 47), Ротариу
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Эмери — на выход. Фанатам больно смотреть за игрой «Арсенала»
  • 29/11/2019 в 20:26
    •
  • Прогноз
  • «Лилль» — «Монпелье»
  • 1.80
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Скажется ли на «Лилле» игра в Лиге чемпионов?
  • «Лилль» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Встреча в Зинсхайме будет проходить в быстром темпе
  • «Хоффенхайм» — «Аугсбург». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • Повторит ли «Монтеррей» свое достижение на ККМ?
  • «Монтеррей» — «Аль-Садд». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Локомотив» — «Атлетико» Футбол Отмучались. «Локо» не стал мешать выходу «Атлетико» в плей-офф ЛЧРеакция спортивных СМИ на поражение «Локомотива» в Мадриде Вчера в 02:280
  • 00:57
    • «Рома» и «Истанбул» пробились в плей-офф Лиги Европы
  • 23:53
    • Матвеев: После забитого мяча упустили инициативу и проиграли
  • 23:46
    • «Арсенал» и «Айнтрахт» прошли в плей-офф Лиги Европы
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Бостон», «Оттава» проиграла «Монреалю»12 декабря в регулярном чемпионате НХЛ состоялись три матча Вчера в 08:320
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Лилль» удачно играть на «Пьер Моруа»?
  • 2.45
    •
  • 00:27
    • Рибери выбыл на три месяца из-за травмы
  • 23:25
    • Чехия в овертайме одолела Финляндию на Кубке Первого канала
  • 23:21
    • «Селтик» потерпел первое поражение, «Ренн» впервые выиграл
    Мохамед Салах Футбол «Ливерпуль» продолжает защиту титула. «Красным» хватило двух минут, чтобы выйти в плей-офф ЛЧПять выводов после победы «красных» над «Зальцбургом» 11/12/2019 в 13:580
  • 23:04
    • АПОЭЛ победил «Севилью», «Дюделанж» сыграл вничью с «Карабахом»
  • 23:01
    • ЛАСК разгромил «Спортинг», ПСВ вырвал ничью с «Русенборгом»
  • 22:52
    • Киевское «Динамо» не справилось с «Лугано» и покинуло Лигу Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие