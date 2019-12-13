«МЮ» разгромил АЗ, но оба клуба вышли в плей-офф ЛЕ

В матче 6-го тура группы L Лиги Европыодержал домашнюю победу над голландским— 4:0.

Счет на 53-й минуте открыл Эшли Янг, на 58-й минуте 18-летний нападающий Мэйсон Гринвуд удвоил преимущество манкунианцев.

Счет стал крупным на 62-й минуте, когда Хуан Мата реализовал пенальти, а две минуты спустя Мейсон Гринвуд поставил победную точку, оформив дубль.

Оба клуба досрочно пробились в плей-офф, игра не имела для них турнирного значения. У «МЮ» — 13 очков, у «АЗ» — 9.

Лига Европы. Группа L «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «АЗ» (Голландия) — 4:0 (0:0) Голы: Янг, 53 (1:0). Гринвуд, 58 (2:0). Мата, 62 — с пенальти (3:0). Гринвуд, 64 (4:0)«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Янг (Джоунс, 68), Магуайр (Лэрд, 68), Туанзебе, Уильямс, Мата, Матич, Перейра, Гарнер, Марсьяль (Чонг, 59), ГринвудАЗ: Бизот, Вайтенс, Свенссон, Вейндал, Сугавара (Флар, 68), Класи, Мидтсье, Копмейнерс, де Вит (Дрейф, 63), Идрисси (Ауэян, 77), СтенгсПредупреждения: Класи, 29. Мидтсье, 58. Лэрд, 82. Копмейнерс, 84

Еще в одной игре группы L сербский «Партизан» на своем поле крупно обыграл казахстанскую «Астану» — 4:1.

В составе победителей дубль на 22-й и 76-й минутах оформил нигерийский нападающий Садик Умар, еще по разу отличились японский хавбек Такума Асано (26) и гвинейский полузащитник Сейдуба Сума (76).

На 79й минуте мяч в свои ворота срезал сербский защитник «Партизана» Страхиня Павлович.

«Партизан» с 8 очками остался на 3-м месте, «Астана» замкнула квартет — 3 очка.