«МЮ» разгромил АЗ, но оба клуба вышли в плей-офф ЛЕ

В матче 6-го тура группы L Лиги Европы «Манчестер Юнайтед»
одержал домашнюю победу над голландским «АЗ Алкмааром»
— 4:0.
Счет на 53-й минуте открыл Эшли Янг, на 58-й минуте 18-летний нападающий Мэйсон Гринвуд удвоил преимущество манкунианцев.
Счет стал крупным на 62-й минуте, когда Хуан Мата реализовал пенальти, а две минуты спустя Мейсон Гринвуд поставил победную точку, оформив дубль.
Оба клуба досрочно пробились в плей-офф, игра не имела для них турнирного значения. У «МЮ» — 13 очков, у «АЗ» — 9.
Лига Европы. Группа L
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «АЗ» (Голландия) — 4:0 (0:0)
Голы: Янг, 53 (1:0). Гринвуд, 58 (2:0). Мата, 62 — с пенальти (3:0). Гринвуд, 64 (4:0)«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Янг (Джоунс, 68), Магуайр (Лэрд, 68), Туанзебе, Уильямс, Мата, Матич, Перейра, Гарнер, Марсьяль (Чонг, 59), ГринвудАЗ: Бизот, Вайтенс, Свенссон, Вейндал, Сугавара (Флар, 68), Класи, Мидтсье, Копмейнерс, де Вит (Дрейф, 63), Идрисси (Ауэян, 77), СтенгсПредупреждения: Класи, 29. Мидтсье, 58. Лэрд, 82. Копмейнерс, 84
Еще в одной игре группы L сербский «Партизан» на своем поле крупно обыграл казахстанскую «Астану» — 4:1.
В составе победителей дубль на 22-й и 76-й минутах оформил нигерийский нападающий Садик Умар, еще по разу отличились японский хавбек Такума Асано (26) и гвинейский полузащитник Сейдуба Сума (76).
На 79й минуте мяч в свои ворота срезал сербский защитник «Партизана» Страхиня Павлович.
«Партизан» с 8 очками остался на 3-м месте, «Астана» замкнула квартет — 3 очка.
0
Лига Европы. Группа L
«Партизан» (Сербия) — «Астана» (Казахстан) — 4:1 (3:0)
Голы: Сума, 4 (1:0). Садик, 22 (2:0). Асано, 26 (3:0). Садик, 76 (4:0). Ротариу, 79 (4:1)«Партизан»: Стойкович (Кляич, 70), Остоич, Урошевич, С.Павлович, Тошич, Сума (Л.Павлович, 64), Зджелар, Шчекич, Садик (Стеванович, 83), Асано, Лутовац«Астана»: Ерич, Рукавина, Логвиненко, Постников, Шомко, Бейсебеков, Сигюрьенссон (Янга, 85), Маевский, Хижниченко, Муртазаев (Перцух, 47), Ротариу