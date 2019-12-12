Впервые в истории Лиги чемпионов в плей-офф турнира вышли только команды, которые представляют топ-5 лиг, сообщает Opta.

Впервые в плей-офф ЛЧ вышли только представители топ-5 лиг globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

В групповой стадии самого престижного турнира Старого света участвовали 19 команд из топ-лиг. Только «Интер», «Байер» и «Лилль» не смогли пройти дальше.

Напомним, с первых мест в своих группах в 1/8 финала ЛЧ прошли: «Барселона», «Бавария», «Ювентус», «РБ Лейпциг», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», ПСЖ, «Валенсия».

Со вторых мест квалифицировались: «Боруссия» (Дортмунд), «Реал», «Лион», «Наполи», «Челси», «Тоттенхэм», «Аталанта», «Атлетико». 0