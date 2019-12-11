«Локомотив» заинтересован в капитане сборной Казахстана

Полузащитник «Кайрата»получил предложение от московского, сообщает «Бизнес-Онлайн»

Согласно источнику, скаут российского клуба Андрей Лосюк провел переговоры с агентом игрока.

Гендиректор москвичей Василий Кикнадзе поддержал кандидатуру футболиста. В ближайшие дни функционер встретится с главным тренером Юрием Семиным, чтобы узнать его мнение на этот счет.

«Локомотив» готов предложить 26-летнему игроку контракт по схеме «2+1» с зарплатой 1 млн евро в год.

Контракт хавбека с «Кайратом» истекает 1 января 2020 года. Таким образом, он достанется «Локомотиву» бесплатно.

В прошлом сезоне он провел 29 матчей, забил 10 голов и отдал 9 голевых передач. На его счету также 3 гола в 44 матчах за сборную Казахстана. 0