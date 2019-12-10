«Хетафе» и «Краснодар» рассудят немцы, «Эспаньол» и ЦСКА — голландцы

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы, информирует официальный сайт УЕФА.

    Даниэль Зиберт
    Даниэль Зиберт

    На игру «Хетафе» — «Краснодар» назначена немецкая бригада во главе с Даниэлем Зибертом.

    Помогать Зиберту будут его соотечественники Ян Зайдель и Маркус Хекер, четвертый рефери — Серен Сторкс.

    Главным арбитром матча «Эспаньол» — ЦСКА назначен голландец Кевин Блом.

    Помогать Блому будут судьи на линиях Йохан Балдер и Дэви Гооссенс, четвертый рефери — Аллард Линдхаут.

    Российская бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым обслужит матч между голландским ПСВ и норвежским «Русенборгом». Помогать Мешкову будут судьи на линиях Антон Аверьянов и Алексей Лунев, четвертым рефери назначен Михаил Вилков.

    Все матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы пройдут 12 декабря. 0

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