«Хетафе» и «Краснодар» рассудят немцы, «Эспаньол» и ЦСКА — голландцы

Назначены арбитры и инспекторы на матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы, информирует официальный сайт УЕФА.

На игру «Хетафе» — «Краснодар» назначена немецкая бригада во главе с Даниэлем Зибертом.

Помогать Зиберту будут его соотечественники Ян Зайдель и Маркус Хекер, четвертый рефери — Серен Сторкс.

Главным арбитром матча «Эспаньол» — ЦСКА назначен голландец Кевин Блом.

Помогать Блому будут судьи на линиях Йохан Балдер и Дэви Гооссенс, четвертый рефери — Аллард Линдхаут.

Российская бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым обслужит матч между голландским ПСВ и норвежским «Русенборгом». Помогать Мешкову будут судьи на линиях Антон Аверьянов и Алексей Лунев, четвертым рефери назначен Михаил Вилков.

Все матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы пройдут 12 декабря. 0