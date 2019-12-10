«Бенфика» — «Зенит»: счет 0:0 после первого тайма

Первый тайм встречи прошёл без забитых мячей, да и опасных моментов команды почти не создали.
В параллельном матче группы «Лион» на своем поле уступает «Лейпцигу» со счетом 0:2.
Оба мяча были забиты с пенальти — на 9-й минуте одиннадцатиметровый реализовал Эмиль Форсберг, а на 33-й — Тимо Вернер.
«Зенит» выйдет в 1/8 финала, если выиграет в Лиссабоне, а «Лион» не возьмет верх над «Лейпцигом», либо если оба матча завершатся вничью (у петербуржцев преимущество перед лионцами по личным встречам).
Поражение «Лиона» выводит «Зенит» в плей-офф. 0