«Бенфика» — «Зенит»: счет 0:0 после первого тайма

Лиссабонскаяна своем поле играет вничью с питерским(0:0) после первого тайма матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G.

Первый тайм встречи прошёл без забитых мячей, да и опасных моментов команды почти не создали.

В параллельном матче группы «Лион» на своем поле уступает «Лейпцигу» со счетом 0:2.

Оба мяча были забиты с пенальти — на 9-й минуте одиннадцатиметровый реализовал Эмиль Форсберг, а на 33-й — Тимо Вернер.

«Зенит» выйдет в 1/8 финала, если выиграет в Лиссабоне, а «Лион» не возьмет верх над «Лейпцигом», либо если оба матча завершатся вничью (у петербуржцев преимущество перед лионцами по личным встречам).

Поражение «Лиона» выводит «Зенит» в плей-офф. 0