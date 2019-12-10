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    «Зенит» и «Бенфика» счет до перерыва не открыли

    «Бенфика» — «Зенит»: счет 0:0 после первого тайма

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    Лиссабонская «Бенфика» на своем поле играет вничью с питерским «Зенитом» (0:0) после первого тайма матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G.

    «Зенит»
    «Зенит»

    Первый тайм встречи прошёл без забитых мячей, да и опасных моментов команды почти не создали.

    В параллельном матче группы «Лион» на своем поле уступает «Лейпцигу» со счетом 0:2.

    Оба мяча были забиты с пенальти — на 9-й минуте одиннадцатиметровый реализовал Эмиль Форсберг, а на 33-й — Тимо Вернер.

    «Зенит» выйдет в 1/8 финала, если выиграет в Лиссабоне, а «Лион» не возьмет верх над «Лейпцигом», либо если оба матча завершатся вничью (у петербуржцев преимущество перед лионцами по личным встречам).

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