Анчелотти: Я никогда в жизни не подавал в отставку и никогда не стану

Главный тренервысказался касательно слухов о его увольнении после матча с. Интервью итальянца приводит football-italia.

«Буду ли я руководить командой в субботу в матче с "Пармой"? Надеюсь, но есть кое-что, что я должен обсудить с президентом. Мы встретимся завтра. Я ничего не знаю о контактах с другими тренерами, мы сосредоточены на игре.

З автра будет встреча, согласованная по обоюдному согласию, чтобы оценить текущую ситуацию. Я никогда в жизни не подавал в отставку и никогда не стану», — заявил Анчелотти.

Напомним, что «Наполи» в 6 туре Лиги чемпионов разгромил «Генк» со счетом 4:0. 0