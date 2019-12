«Шеффилд Юнайтед» побил свой клубный рекорд

В 16-м туре английской Премьер-лигина выезде победил(2:1) и побил клубный рекорд, который держался с сезона-1899/00.

«Клинки» не проигрывают в гостях на протяжении восьми матчей. Последний раз клуб добивался такой серии в высшей лиге 120 лет назад, сообщает пресс-служба лиги.

В этом сезоне «Шеффилд» одержал на выезде две победы и шесть раз сыграл вничью. После 16 чемпионата Англии туров «Шеффилд» идет на восьмом месте в таблице АПЛ, набрав 22 очка.

Records don't come much older than this 😲@SheffieldUnited are unbeaten in 8️⃣ away #PL matches this season. Their longest such run from the start of a top-flight season since 1899/1900 pic.twitter.com/UoT5MrmWNw