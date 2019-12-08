«Эйбар» — «Хетафе»: счет матча — 0:1, обзор гола

В рамках 16-го тура испанской Примерыпринимал

Гости одержали минимальную победу. Единственный мяч был забит на 67-й минуте, его автором стал Анхель Родригес.

«Хетафе» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в Примере. У «Эйбара» — 15 очков и шестнадцатая позиция.