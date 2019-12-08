«Эйбар» — «Хетафе»: счет матча — 0:1, обзор гола

«Эйбар» — «Хетафе»
twitter.com/SDEibar
Гости одержали минимальную победу. Единственный мяч был забит на 67-й минуте, его автором стал Анхель Родригес.
«Хетафе» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в Примере. У «Эйбара» — 15 очков и шестнадцатая позиция.
Примера. 16-й тур
«Эйбар» — «Хетафе» — 0:1 (0:0)
«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Корреа (Де Бласис, 80), Арбилья, Оливейра, Диоп, Эскаланте, Педро Леон (Экспосито, 85), Орельяна, Кике, Шарлес (Серхио Энрич, 75)«Хетафе»: Сория, Кабрера, Ньом, Суарес, Джене, Оливера, Кукурелья (Тимор, 90), Максимович, Арамбарри, Хайме Мата (Хорхе Молина, 82), Дуро (Анхель, 60)Предупреждения: Диоп, 17. Оливейра, 36. Орельяна, 43. Дуро, 57. Серхио Энрич, 75. Эскаланте, 88Удаление: Орельяна, 90+7