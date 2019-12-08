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    «Хетафе» одержал выездную победу над «Эйбаром»

    «Эйбар» — «Хетафе»: счет матча — 0:1, обзор гола

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    В рамках 16-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Хетафе».

    «Эйбар» — «Хетафе»
    «Эйбар» — «Хетафе»

    Гости одержали минимальную победу. Единственный мяч был забит на 67-й минуте, его автором стал Анхель Родригес.

    «Хетафе» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в Примере. У «Эйбара» — 15 очков и шестнадцатая позиция.

    Примера. 16-й тур
    «Эйбар» — «Хетафе» — 0:1 (0:0)
    «Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Корреа (Де Бласис, 80), Арбилья, Оливейра, Диоп, Эскаланте, Педро Леон (Экспосито, 85), Орельяна, Кике, Шарлес (Серхио Энрич, 75)«Хетафе»: Сория, Кабрера, Ньом, Суарес, Джене, Оливера, Кукурелья (Тимор, 90), Максимович, Арамбарри, Хайме Мата (Хорхе Молина, 82), Дуро (Анхель, 60)Предупреждения: Диоп, 17. Оливейра, 36. Орельяна, 43. Дуро, 57. Серхио Энрич, 75. Эскаланте, 88Удаление: Орельяна, 90+7
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