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    «Реал» нанес поражение «Эспаньолу»

    «Реал» — «Эспаньол»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Реал» в домашнем матче 16-го тура испанской Примеры переиграл «Эспаньол» — 2:0.

    Карим Бензема
    Карим Бензема

    «Сливочные» открыли счет на 37-й минуте, когда Карим Бензема сделал проникающую передачу на Рафаэля Варана, который с близкой дистанции поразил дальний угол.

    На 79-й минуте мадридцы удвоили свое преимущество. В этот раз уже Бензема замкнул прострел от Федерико Вальверде.

    Хозяева доигрывали встречу в меньшинстве, поскольку на 83-й минуте Ферлан Менди получил вторую желтую карточку.

    Примера. 16-й тур
    «Реал» — «Эспаньол» — 2:0 (1:0)
    Голы: 1:0 — 37 Варан, 2:0 — 79 Бензема«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менди, Каземиро, Кроос (Модрич, 71), Винисиус Жуниор (Милитао, 85), Вальверде, Родриго (Браим Диас, 85), Бензема«Эспаньол»: Диего Лопес, Дидак Вила, Калеро, Давид Лопес, Виктор Гомес, Дардер, Гранеро (Лосано, 73), У Лэй (Кампусано, 65), Рока, Эспиноса, Кальери (Мелендо, 83)Предупреждения: Гранеро (15), Винисиус Жуниор (17), Калеро (61), Менди (63), Вальверде (74), Дардер (90+2)Удаление: Менди (83)

    В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает первое место (34 очка), а «Эспаньол» — 19-е (9 очков). 0

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