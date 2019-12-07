«Монпелье» — ПСЖ: счет 1:3, обзор голов

На 41 минуте в свои ворота гол забил Паредес после подачи с углового в исполнении «паладинов».
На 73 минуте хозяева остались в меньшинстве. Удалили Мендес. После этого они начали значительно уступать «парижанам». За фол назначили штрафной, который успешно исполнил Неймар.
Спустя минуту Мбаппе вывел ПСЖ вперед. С левого фланга игрок ворвался в штрафную, убрал защитника и пробил низом под руки вратарю.
Все вопросы снял Икарди. На 81 минуте Мбаппе выполнил навес в штрафную и аргентинец в одно касание расстрелял голкипера «Монпелье».
ПСЖ продолжает лидировать в чемпионате. У команды 39 очков в 16 матчах. «Монпелье» восьмой. Хозяева имеют 24 балла. Это пятое поражение в для них в турнире.
Лига 1. 17 тур
«Монпелье» — ПСЖ
Голы: 1:0 — 41, автогол Паредес, 1:1 — 74 Неймар, 1:2 — 76 Мбаппе, 1:3 — 81 Икарди«Монпелье»: Рульи, Суке, Педру Мендеш, Конгре, Ойонго, Саванье (Молле, 67), Ле Таллек, Шотар, Илтон, Делор, Лаборд (Самбия, 77)ПСЖ: Навас, Менье, Тиаго Силва, Кимпембе (Диалло, 18), Бернат, Гуйе (Куасси, 25), Сарабия, Паредес, Мбаппе (Шупо-Мотинг, 90), Икарди, НеймарПредупреждения: Педру Мендеш (5), Диалло (42), Ойонго (45), Бернат (59), Шотар (79), Тиаго Силва (83), Суке (85)Удаления: Педру Мендеш (72)