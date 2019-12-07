«Монпелье» — ПСЖ: счет 1:3, обзор голов

В 17 туре французской Лиги 1проиграл, выигрывая по ходу встречи. Гости вырвали победу во второй половине матча.

На 41 минуте в свои ворота гол забил Паредес после подачи с углового в исполнении «паладинов».

На 73 минуте хозяева остались в меньшинстве. Удалили Мендес. После этого они начали значительно уступать «парижанам». За фол назначили штрафной, который успешно исполнил Неймар.

Спустя минуту Мбаппе вывел ПСЖ вперед. С левого фланга игрок ворвался в штрафную, убрал защитника и пробил низом под руки вратарю.

Все вопросы снял Икарди. На 81 минуте Мбаппе выполнил навес в штрафную и аргентинец в одно касание расстрелял голкипера «Монпелье».

ПСЖ продолжает лидировать в чемпионате. У команды 39 очков в 16 матчах. «Монпелье» восьмой. Хозяева имеют 24 балла. Это пятое поражение в для них в турнире.