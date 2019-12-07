«Уотфорд» объявил имя нового тренера

Официальный сайт «Уотфорда» сообщает, что новым главным тренером команды стал, который сменил на этом посту

Напомним, испанский специалист покинул «шершней» уже второй раз за свою карьеру, проработав в текущем сезоне лишь три месяца.

Отмечается, что 56-летний Пирсон подписал с английским клубом контракт до конца нынешнего розыгрыша. Прошлым клубом специалиста был бельгийский «Ауд-Хеверле Левен», представляющий второй дивизион Бельгии.

Напомним, «Уотфорд» занимает последнее место после 15-и туров АПЛ, имея в своем активе всего восемь очков. Следующий матч «шершни» проведут против «Кристал Пэлас». 0