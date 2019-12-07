Лига 1: «Лилль» обыграл «Брест», «Лион» разгромил «Ним»

Состоялось два матча 17-го тура чемпионата Франции.

«Лилль» на своем поле минимально выиграл у «Бреста» — 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 16-й минуте забил форвард Виктор Осимен.

«Лилль» набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. «Брест» (21 очко) идет двенадцатым.

«Лион» на выезде разгромил «Ним» со счетом 4:0.

Мемфис Депай оформил дубль, а также по голу забили Уссем Ауар и Андерсен.

Стоит отметить, что еще в первом тайме игроки «Нима» Тео Вальс и Гаэтан Пакье получили красные карточки.

«Лион» набрал 25 очков и поднялся на пятое место, а «Ним» (12 очков) идет последним. 0