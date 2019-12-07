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    Лига 1: «Лилль» обыграл «Брест», «Лион» разгромил «Ним»

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Брест Лион Ним Лилль Календарь Лиги 1 Прогнозу на Лигу 1
    Состоялось два матча 17-го тура чемпионата Франции.

    Игроки «Лилля»
    Игроки «Лилля»

    «Лилль» на своем поле минимально выиграл у «Бреста» — 1:0.

    Единственный гол в этой встрече на 16-й минуте забил форвард Виктор Осимен.

    «Лилль» набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. «Брест» (21 очко) идет двенадцатым.

    «Лион» на выезде разгромил «Ним» со счетом 4:0.

    Мемфис Депай оформил дубль, а также по голу забили Уссем Ауар и Андерсен.

    Стоит отметить, что еще в первом тайме игроки «Нима» Тео Вальс и Гаэтан Пакье получили красные карточки.

    «Лион» набрал 25 очков и поднялся на пятое место, а «Ним» (12 очков) идет последним. 0

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