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    «Бешикташ» интересуется форвардом «Локомотива»

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    Турецкий «Бешикташ» намерен приобрести у московского «Локомотива» нападающего сборной Португалии Эдера, сообщает «Советский Спорт» со ссылкой на Orta Cizgi.

    По данным издания, скауты «черных орлов» уже побывали в России на одном из матчей железнодорожников с целью оценить возможности 31-летнего форварда.

    Автор «золотого» гола сборной Португалии на Евро-2016 перебрался в «Локомотив» летом 2017 года из французского «Лилля».

    Сначала железнодорожники взяли футболиста в аренду, но потом выкупили его контракт. В нынешнем сезоне португалец сыграл в РПЛ 12 матчей, забив четыре гола.

    «Бешикташ» в чемпионате Турции занимает третье место, отставая от лидирующего «Сивасспора» на три очка после 13 туров. 0

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