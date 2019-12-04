Слуцкий может возглавить АЕК

Российский специалистможет стать новым главным тренером греческого, сообщает «Бизнес-Онлайн»

По данным источника, клуб заинтересован в услугах россиянина и в данный момент ведет переговоры с представителями 48-летнего наставника.

Ранее в отставку был отправлен португалец Мигель Кардозу, возглавлявший команду с мая нынешнего года.

В данный момент исполняющим обязанности главного тренера афинской команды является Никос Костеноглу.

Последним местом работы Слуцкого был голландский «Витесс», который он покинул в конце ноября после пяти подряд поражений в чемпионате страны. Российский тренер работал с клубом из Арнема с лета 2018 года.

После 12 туров АЕК идет на пятом месте в чемпионате Греции. Команда отстает от лидирующего «Олимпиакоса» на 10 очков. 0