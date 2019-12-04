«Кристал Пэлас» — «Борнмут»: счет матча 1:0, обзор голов

В матче 15-го тура чемпионата Англиина своем поле обыгралсо счетом 1:0.

Единственный мяч забил защитник Джеффри Шлупп.

Отметим, что «Кристал Пэлас» с 19-й минуты матча играл в меньшинстве после удаления Мамаду Сако.

«Кристал Пэлас» набрал 21 очко и сместил с пятого места в турнирной таблице «Тоттенхэм». «Борнмут» находится на 12-й строчке — 16 баллов.