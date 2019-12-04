«Кристал Пэлас» — «Борнмут»: счет матча 1:0, обзор голов

«Кристал Пэлас»
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Единственный мяч забил защитник Джеффри Шлупп.
Отметим, что «Кристал Пэлас» с 19-й минуты матча играл в меньшинстве после удаления Мамаду Сако.
«Кристал Пэлас» набрал 21 очко и сместил с пятого места в турнирной таблице «Тоттенхэм». «Борнмут» находится на 12-й строчке — 16 баллов.
АПЛ. 15-й тур
«Кристал Пэлас» — «Борнмут» — 1:0 (0:0)
Гол: Шлупп, 76«Кристал Пэлас»: Гуаита, Сако, Томкинс, Келли, ван Анхолт (Шлупп, 30), Макартур, Куяте, Миливоевич, Таунсенд (Маккарти, 46), Айю, Заа«Борнмут»: Рамсдейл, Смит, Аке, Рико (Фрэнсис, 64), Мефам, Лерма, Биллинг (Кук, 82), Х.Уилсон, К.Уилсон, Соланке, Данджума (Фрэйзер, 64)Предупреждения: Соланке, 63. Лерма, 68. Миливоевич, 71. Маккарти, 72. Биллинг, 78. Макартур, 85Удаление: Сако, 19