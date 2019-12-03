ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юнес НамлиПонедельник — день тяжелый. «Краснодару» не удалось выйти на второе место
  • 16:07
    • ЦСКА интересуется Робертом Божеником
  • 11:44
    • СМИ: Ибрагимович дал согласие на возвращение в «Милан»
  • 23:42
    • Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча»
  • 09:57
    • «Реал» возобновил интерес к полузащитнику «Наполи»
  • 09:44
    • «Барселона» обошла «Реал» по количеству «Золотых мячей»
    Все новости спорта

    Моуринью: Я не злодей и не враг для «Манчестер Юнайтед», но я буду пытаться у них выиграть

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью дал интервью в преддверии матча с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Я не злодей и не враг для "Манчестер Юнайтед", но я буду пытаться у них выиграть. Я думаю, что так же и они будут смотреть на меня. Сульшер — тот, кто будет пытаться выиграть матч для болельщиков "МЮ", поэтому, конечно же, они будут поддерживать его, а не меня. Мне кажется, что фанаты проявят ко мне уважение, но во время матча они забудут меня и будут переживать за свою команду, чтобы добиться желаемого результата.

    "Манчестер Юнайтед" остался в моей книге историй. Эта глава закрыта. Я многому научился за всё то время, что был в клубе, но теперь я оцениваю их как соперника», — сказал Моуринью в интервью Sky Sports. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабря
  • Вчера в 21:26
    •
  • Прогноз
  • «Кристал Пэлас» — «Борнмут»
  • 2.15
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Начнет ли «Манчестер Сити» набирать упущенное?
  • «Бернли» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Добудет ли «Фиорентина» уверенную победу в Кубке?
  • «Фиорентина» — «Читтаделла». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Завоюет ли «Марсель» 3 очка в пятой игре кряду?
  • «Анже» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Хамес Родригес Футбол Трансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабряЧто ждет хавбека «Реала», удержит ли «Милан» капитана, кого выберет болгарский вундеркинд и другие трансферные новости последних дней Вчера в 21:260
  • 16:55
    • Почеттино может стать преемником Сульшера
  • 16:44
    • Моуринью: Я не злодей и не враг для «Манчестер Юнайтед», но я буду пытаться у них выиграть
  • 16:38
    • Мбаппе отложил переговоры по новому контракту с ПСЖ
    Семен Варламов Хоккей НХЛ. Шайба Прохоркина, ассист Гусева 30 сэйвов ВарламоваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 декабря 09:310
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли Моуринью феерить у руля «Тоттенхэма»?
  • 3.45
    •
  • 16:24
    • Бернар Арно планирует купить «Милан»
  • 15:36
    • «Монако» и ПСЖ сыграют 15 января
  • 15:25
    • Погба не попадет в заявку на матч с «Тоттенхэмом»
    Антони Марсьяль Футбол Очередная упущенная победа. «Юнайтед» не справился с «Виллой»«Красные дьяволы» остались в середине турнирной таблицы Вчера в 14:340
  • 13:03
    • Опубликованы баллы участников премии «Золотой мяч»
  • 12:46
    • «Витесс» назначил экс-тренера юношеской команды на место Слуцкого
  • 12:16
    • Гвардиола: Мне не нужны трансферы в январе
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие