Моуринью: Я не злодей и не враг для «Манчестер Юнайтед», но я буду пытаться у них выиграть

Новый главный тренердал интервью в преддверии матча сна «Олд Траффорд».

«Я не злодей и не враг для "Манчестер Юнайтед", но я буду пытаться у них выиграть. Я думаю, что так же и они будут смотреть на меня. Сульшер — тот, кто будет пытаться выиграть матч для болельщиков "МЮ", поэтому, конечно же, они будут поддерживать его, а не меня. Мне кажется, что фанаты проявят ко мне уважение, но во время матча они забудут меня и будут переживать за свою команду, чтобы добиться желаемого результата.

"Манчестер Юнайтед" остался в моей книге историй. Эта глава закрыта. Я многому научился за всё то время, что был в клубе, но теперь я оцениваю их как соперника», — сказал Моуринью в интервью Sky Sports. 0