ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хамес РодригесТрансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабря
  • 21:34
    • ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» на своем поле
  • 23:11
    • Де Лигт выиграл приз лучшему молодому игроку года
  • 21:55
    • СКА вырвал победу у ЦСКА, Барабанов оформил хет-трик
  • 21:47
    • «Краснодар» разошелся миром с «Тамбовом»
  • 19:27
    • «Салават Юлаев» уступил «Йокериту» в Уфе
    Все новости спорта

    Гончаренко: В том графике, который у нас сейчас, не можем добавить в концовке

    Футбол ЦСКА Арсенал Тула РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после поражения от «Арсенала» в домашнем матче 18-го тура РПЛ (0:1).

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Футбол не терпит такого понимания: хорошо играешь, не везет. Если не забиваешь голы, очень сложно рассчитывать на победу.

    Думаю, предпосылок, чтобы забить, и в первом, и втором тайме у нас было достаточно. До пропущенного мяча мы не подпускали "Арсенал" к нашим воротам.

    При первой возможности (у соперника) получили гол в свои ворота. Как обычно, не можем минут 15 прийти в себя после пропущенного мяча.

    Потом вроде как пришли, какие-то атаки стали получаться. Но на фоне усталости начали сбиваться на игру через центр, а сопернику при такой всегда проще — при той обороне, которая была у "Арсенала".

    Если посмотреть результаты всех команд, которые выступают в еврокубках, кроме "Зенита", то все тяжело смотримся — и "Краснодар", и мы. Но это никакое не оправдание.

    В том графике, который у нас был сейчас, не можем добавить в концовке. Может быть, это получилось бы путем изменений в составе, но, опять же, с учетом сыгранности в последних матчах, этот состав имел право выходить дальше. К сожалению, это футбол.

    Если посмотреть турнирную таблицу, то кажется, что вот-вот мы должны взлететь. Но это вот-вот не приходит», — цитирует Гончаренко «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Главные интриги после 5 тура Лиги Европы: кто прошел, кто пролетел, кто еще имеет шансы
  • 29/11/2019 в 18:25
    •
  • Прогноз
  • «Майнц» — «Айнтрахт»
  • 1.58
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли тульский «Арсенал» набрать очки в гостях у ЦСКА?
  • ЦСКА — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сколько раз питерцы расстроят вратаря ЦСКА?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Команды обменяются голами
  • «Краснодар» — «Тамбов». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Локомотив» — «Динамо» Футбол Столичное дерби показало прогресс «Динамо» и стагнацию «Локо»Поражение «Локомотива» от «Динамо» — в нашем обзоре прессы 00:270
  • 18:17
    • Источник: Изменения в данные Московской лаборатории внёс муж директора
  • 18:02
    • «Спартак» не будет штрафовать Тедеско
  • 17:33
    • Сон Хын Мин — лучший футболист Азии за пределами континента
    «Челси» проиграл дома «Вест Хэму» Футбол «Челси» не обладает нужным составом для больших задачРеакция прессы на матч «Челси» — «Вест Хэм» Вчера в 20:270
  • Экспресс дня

  • Вернутся ли победы к «Ман Сити»?
  • 2.63
    •
  • 22:52
    • Матвеев: У «Тамбова» 10 человек стояли в штрафной, было сложно
  • 22:45
    • Черевченко: В матче с ЦСКА рассчитывая на быстрые атаки
  • 22:37
    • Гончаренко: В том графике, который у нас сейчас, не можем добавить в концовке
    «Бостон» Хоккей НХЛ. «Миннесота» по буллитам одолела «Даллас», «Бостон» обыграл «Монреаль»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 декабря 08:500
  • 16:19
    • Шипачев и Войнов выбраны для участия в Матче звезд КХЛ
  • 15:33
    • Гильерме и Антон Миранчук вернутся в общую группу в ближайшее время
  • 15:21
    • Емельяненко готов подраться с Чахкиевым по правилам MMA
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие