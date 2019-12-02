Гончаренко: В том графике, который у нас сейчас, не можем добавить в концовке

Главный тренер ЦСКАподелился впечатлениями после поражения отв домашнем матче 18-го тура РПЛ (0:1).

«Футбол не терпит такого понимания: хорошо играешь, не везет. Если не забиваешь голы, очень сложно рассчитывать на победу.

Думаю, предпосылок, чтобы забить, и в первом, и втором тайме у нас было достаточно. До пропущенного мяча мы не подпускали "Арсенал" к нашим воротам.

При первой возможности (у соперника) получили гол в свои ворота. Как обычно, не можем минут 15 прийти в себя после пропущенного мяча.

Потом вроде как пришли, какие-то атаки стали получаться. Но на фоне усталости начали сбиваться на игру через центр, а сопернику при такой всегда проще — при той обороне, которая была у "Арсенала".

Если посмотреть результаты всех команд, которые выступают в еврокубках, кроме "Зенита", то все тяжело смотримся — и "Краснодар", и мы. Но это никакое не оправдание.

В том графике, который у нас был сейчас, не можем добавить в концовке. Может быть, это получилось бы путем изменений в составе, но, опять же, с учетом сыгранности в последних матчах, этот состав имел право выходить дальше. К сожалению, это футбол.

Если посмотреть турнирную таблицу, то кажется, что вот-вот мы должны взлететь. Но это вот-вот не приходит», — цитирует Гончаренко «Спорт-Экспресс». 0