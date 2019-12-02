ЦСКА — «Арсенал»: счет матча 0:1, обзор гола

Московскийпотерпел домашнее поражение от тульского(0:1) в матче 18-го тура чемпионата России.

Единственный мяч был забит на 52-й минуте. Луценко убежал от медленных защитников ЦСКА и прострелил на пустой край штрафной, откуда в ближний угол пробил Даниил Лесовой.

ЦСКА с 33 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» располагается на 7-й строчке, имея в активе 22 балла.

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет против «Краснодара», а «Арсенал» на своем поле встретится с «Локомотивом».