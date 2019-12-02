ЦСКА — «Арсенал»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча
«Арсенал»
Единственный мяч был забит на 52-й минуте. Луценко убежал от медленных защитников ЦСКА и прострелил на пустой край штрафной, откуда в ближний угол пробил Даниил Лесовой.
ЦСКА с 33 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» располагается на 7-й строчке, имея в активе 22 балла.
В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет против «Краснодара», а «Арсенал» на своем поле встретится с «Локомотивом».
РПЛ. 18-й тур
ЦСКА (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 0:1 (0:0)
Гол: Лесовой, 52ЦСКА (Москва): Акинфеев, Дивеев, Карпов (Бийол, 67), Магнуссон, Мариу Фернандес, Бистрович, Обляков, Влашич, Дзагоев (Сигурдссон, 78), Кучаев (Ахметов, 57), Чалов«Арсенал» (Тула): Шамов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Бауэр, Чаушич, Костадинов, Ткачев (Лесовой, 31), Луценко (Ломовицкий, 83)Предупреждения: Комбаров, 24. Лесовой, 84. Дивеев, 90+4