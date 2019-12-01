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    Павлюченко: Хорошо, что играем первый матч с Бельгией

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    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался по поводу жеребьевки чемпионата Европы 2020 года.

    Роман Павлюченко
    Роман Павлюченко

    «Хорошо, что играем первый матч с бельгийцами: злее будем, в случае поражения ребята будут понимать, что в оставшихся двух играх надо будет показывать 100-процентный результат. Когда идет отборочный цикл, то понимаешь, что впереди много времени, много игр. Здесь же чемпионат Европы, меньше намного игр, другой настрой. Ребята будут понимать, что всего три игры, не будут растягивать до последнего матча.

    Не радует, что они нам снова попались, так как шансов их обыграть у нас немного. Но ничего страшного в этом нет — это чемпионат Европы, в 2008 году у нас были в группе испанцы, и было понятно, что мы их не обыграем. Сейчас у нас в группе, помимо бельгийцев, датчане и финны, так что неудачная игра с первыми еще ни о чем не говорит, и из группы реально можно выйти», — передает слова Павлюченко ТАСС.

    Напомним, что россияне уступили бельгийцам в двух встречах (1:3, 1:4) в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. 0

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