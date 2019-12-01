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    «Арсенал» сыграл вничью с «Норвичем», Обамеянг оформил дубль

    «Норвич» — «Арсенал»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Норвичем» (2:2) в выездном матче 14-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 21-й минуте открыли хозяева. Маклин из центрального круга сделал передачу вперёд на Пукки. Теэму разобрался с двумя защитниками «Арсенала» и с линии штрафной площади с рикошетом пробил в левый угол.

    На 25-й минуте Озил справа со штрафного навесил к воротам «Норвич». Арбитр увидел игру рукой Циммермана и назначил пенальти.

    Крул парировал удар Обамеянга с одиннадцатиметровой отметки, но арбитр заставил игрока перебивать удар — защитники «Норвича» вбежали в штрафную площадь до удара. СО второй попытки габонский форвард был беспощаден.

    В добавленное к первому тайму время «Норвич» вновь повел. Эрнандес по левому флангу прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь «Арсенала» и откатил мяч на Кантуэлла. Тодд продвинулся немного вперёд и с двенадцати метров точно пробил в дальний угол.

    А на 54-й минуте Озил от углового флага навесил к ближней штанге ворот «Норвича». Удар Мустафи заблокировал Аааронс, но против удара Обамеянга «канарейки» не смогли ничем защититься.

    Игра стала дебютной для лондонцев под руководством исполняющего обязанности главного тренера Фредди Юнгберга.

    В таблице АПЛ «канониры» идут восьмыми, набрав 19 очков. «Норвич» идет на предпоследней 19-й строчке с 11 очками.

    В следующем туре «Норвич» 4 декабря сыграет дома с «Уотфорда», а команда Фреди Юнберга 5-го числа примет дома «Брайтона».

    АПЛ. 14-й тур
    «Норвич» — «Арсенал» — 2:2 (2:1)
    Голы: Пукки, 21 (1:0). Обамеянг, 29 — с пенальти (1:1). Кантуэлл, 45+2 (2:1). Обамеянг, 57 (2:2)«Норвич»: Крул, Бирам, Годфри, Циммерманн, Ааронс, Трибулль, Амаду, Маклин, Кантуэлл (Буэндия, 83), Пукки, Эрнандес«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Мустафи, Колашинац, Чемберс, Езил (Мартинелли, 89), Джака, Гендузи (Сака, 78), Уиллок (Торрейра, 70), Ляказетт, ОбамеянгПредупреждения: Крул, 29. Маклин, 44. Чемберс, 66
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