«Норвич» — «Арсенал»: счет матча 2:2, обзор голов

Лондонскийсыграл вничью с(2:2) в выездном матче 14-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 21-й минуте открыли хозяева. Маклин из центрального круга сделал передачу вперёд на Пукки. Теэму разобрался с двумя защитниками «Арсенала» и с линии штрафной площади с рикошетом пробил в левый угол.

На 25-й минуте Озил справа со штрафного навесил к воротам «Норвич». Арбитр увидел игру рукой Циммермана и назначил пенальти.

Крул парировал удар Обамеянга с одиннадцатиметровой отметки, но арбитр заставил игрока перебивать удар — защитники «Норвича» вбежали в штрафную площадь до удара. СО второй попытки габонский форвард был беспощаден.

В добавленное к первому тайму время «Норвич» вновь повел. Эрнандес по левому флангу прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь «Арсенала» и откатил мяч на Кантуэлла. Тодд продвинулся немного вперёд и с двенадцати метров точно пробил в дальний угол.

А на 54-й минуте Озил от углового флага навесил к ближней штанге ворот «Норвича». Удар Мустафи заблокировал Аааронс, но против удара Обамеянга «канарейки» не смогли ничем защититься.

Игра стала дебютной для лондонцев под руководством исполняющего обязанности главного тренера Фредди Юнгберга.

В таблице АПЛ «канониры» идут восьмыми, набрав 19 очков. «Норвич» идет на предпоследней 19-й строчке с 11 очками.

В следующем туре «Норвич» 4 декабря сыграет дома с «Уотфорда», а команда Фреди Юнберга 5-го числа примет дома «Брайтона».