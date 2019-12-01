Коченков займет место в воротах «Локомотива» в матче с «Динамо»

Стали известны составы «Локомотива» и «Динамо» на матч 18-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Мурило, Коломейцев, Ал. Миранчук, Куликов, Крыховяк, Смолов.

Запасные: Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Жемалетдинов, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев, Мухин, Эдер

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Морозов, Ордец, Юсупов, Рауш, Кардозу, Нойштедтер, Игбун, Филипп.

Запасные: Сангаре, Шунич, Евгеньев, Калинин, Соснин, Каборе, Грулёв, Панченко, Обольский, Шейдаев, Н'Жи.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0