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    Сможет ли «Локо» прервать беспроигрышную серию «Динамо»?

    «Локомотив» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч РПЛ 1 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Локомотив» — «Динамо»
    Гжегож Крыховяк
    В рамках 18-го тура чемпионата России «Локомотив» будет принимать московское «Динамо». Матч пройдет 1 декабря на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 16:30 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Динамо».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Декабря 2019 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 16:30 Динамо Динамо
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.25
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    «Локомотив»

    «Локомотив» подходит к матчу против «Динамо» после очередной неудачи на евроарене. Подопечные Юрия Семина проиграли «Байеру» (0:2) и лишились шансов на евровесну.

    В РПЛ «Локо» в последнее время выступает неубедительно. После серии из пяти подряд побед «железнодорожники» не могли выиграть в трех матчах кряду (поражение от «Спартака» со счетом 0:3 и две ничьи) и лишь в предыдущем туре прервали эту серию. В гостях «Локо» обыграл «Тамбов» со счетом 2:3.

    В турнирной таблице чемпионата России у «Локомотива» после 17 туров в активе 34 очка. Команда занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» уже на 5 баллов, а двух ближайших преследователей опережая на 1 очко.

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    • У «Локо» в активе 27 забитых мячей (четвертый результат в лиге), но при этом не самый приятный результат по пропущенным — 18 голов (пять команд в чемпионате пропускают меньше).

    Два из трех поражений в этом чемпионате «Локомотив» потерпел на своем поле. Всего у команды дома 4 победы, 2 ничьи и 2 поражения

    «Динамо» Москва

    После смены тренера дела у московского «Динамо» наладились. Под руководством Кирилла Новикова команда провела пять матчей, в которых одержала три победы при двух ничьих. При этом график у московского клуба был не самым простым.

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    В двух последних турах «Динамо» удалось на выезде минимально обыграть «Рубин» (1:0), после чего дома одолеть «Ростов» (2:1)

    Успешная серия позволила динамовцам подняться на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» в активе 21 очко, на 1 очко команда отстает от идущего шестым «Спартака», а вот от зоны еврокубков пока на 8 очков.

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    У «Динамо» 14 забитых мячей (третий худший результат в РПЛ), но при этом 17 пропущенных, что является четвертым лучшим результатом в лиге.

    В гостях в текущем чемпионате России московский клуб играет довольно неплохо — 3 победы, 3 ничьи и 2 поражения.

    Прогноз

    Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 2,21, ничья — 3,20, а победа «Динамо» — 3,54.

    Встреча этих команд в первом круге завершилась выездной победой «Локомотива» со счетом 2:1.

    Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» Москва — хозяева выиграют один из таймов с коэффициентом 1,69. 0

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