«Интер» — СПАЛ: счет матча 2:1, обзор голов

Миланскийобыграл(2:1) в домашнем матче 14-го тура серии А.

Дубль в первом тайме оформил 22-летний форвард нерадзурри Лаутаро Мартинес, поразивший ворота соперника на 16-й и 41-й минутах.

На 50-й минуте СПАЛ отыграл один мяч — гол забил Маттиа Валоти.

Набрав 37 очков, «Интер» обогнал «Ювентус», сыгравший вничью с «Сассуоло», и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии. СПАЛ с 9 очками на 19-м месте

В другом матче отчетного тура «Милан» добыл гостевую победу над «Пармой» — 1:0.

Точный удар из-за пределов штрафной нанес на 88-й минуте Тео Эрнандес.

«Парма» с 18 очками опустилась на 9-е место, а россонери набрали 17 баллов и стали одиннадцатыми.

Римский «Лацио» разгромил «Удинезе» со счётом 3:0. Дублем отметился Чиро Иммобиле (9-я минута, 36 — с пенальти), ещё один мяч забил Луис Альберто (45+1 — пенальти).. 0