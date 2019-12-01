«Атлетик» — «Гранада»: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча
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Встреча, которая прошла на стадионе «Сан-Мамес», завершилась со счетом 2:0.
Хозяева вышла вперед 41-й минуте, когда Рауль Гарсия реализовал пенальти.
Окончательный результат на 83-й минуте установил Юри Берчиче, замкнувший прострел Унаи Лопеса.
Примера. 15-й тур
«Атлетик» — «Гранада» — 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 — 41, пенальти Рауль Гарсия, 2:0 — 83 Берчиче«Атлетик»: Унаи Симон, Йерай Альварес, Берчиче, Капа, Мартинес, Унаи Лопес, Дани Гарсия, Кордоба (Ибаи Гомес, 65), Сансет (Лекуэ, 72), Рауль Гарсия (Сан Хосе, 82), Уильямс«Гранада»: Руй Силва, Кини, Диас, Дуарте, Мартинес, Монторо (Этеки, 85), Эррера (Фернандес, 57), Пуэртас, Гоналон, Мачис, Сольдадо (Вадильо, 67)Предупреждения: Дани Гарсия (8), Дуарте (36), Руй Силва (39), Монторо (42), Кордоба (48), Капа (50), Сансет (53), Рауль Гарсия (81), Кини (90+1)
В турнирной таблице Примеры «Атлетик» занимает пятое место (26 очков), а «Гранада» — девятое (21 очко). 0