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    «Атлетик» одержал победу над «Гранадой»

    «Атлетик» — «Гранада»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Атлетик» одержал победу над «Гранадой» в домашнем матче 15-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Сан-Мамес», завершилась со счетом 2:0.

    Хозяева вышла вперед 41-й минуте, когда Рауль Гарсия реализовал пенальти.

    Окончательный результат на 83-й минуте установил Юри Берчиче, замкнувший прострел Унаи Лопеса.

    Примера. 15-й тур
    «Атлетик» — «Гранада» — 2:0 (1:0)
    Голы: 1:0 — 41, пенальти Рауль Гарсия, 2:0 — 83 Берчиче«Атлетик»: Унаи Симон, Йерай Альварес, Берчиче, Капа, Мартинес, Унаи Лопес, Дани Гарсия, Кордоба (Ибаи Гомес, 65), Сансет (Лекуэ, 72), Рауль Гарсия (Сан Хосе, 82), Уильямс«Гранада»: Руй Силва, Кини, Диас, Дуарте, Мартинес, Монторо (Этеки, 85), Эррера (Фернандес, 57), Пуэртас, Гоналон, Мачис, Сольдадо (Вадильо, 67)Предупреждения: Дани Гарсия (8), Дуарте (36), Руй Силва (39), Монторо (42), Кордоба (48), Капа (50), Сансет (53), Рауль Гарсия (81), Кини (90+1)

    В турнирной таблице Примеры «Атлетик» занимает пятое место (26 очков), а «Гранада» — девятое (21 очко). 0

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