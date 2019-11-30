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    Руководство «Витесса» приняло отставку Слуцкого

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    Руководство «Витесса» приняло отставку российского тренера Леонида Слуцкого.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    Об этом сообщил официальный сайт «Витесса».

    Вместе со Слуцким клуб покидают его ассистенты братья Алексей и Василий Березуцкие, а также Олег Яровинский.

    «Леонид все отдал ради "Витесса". Он прошел через огонь ради нашего клуба и команды. Поэтому я очень сожалею, что ему не удалось изменить ситуацию. Я уважаю его решение и желаю ему всяческих успехов в карьере», — сказал технический директор «Витесса» Мо Аллах.

    Напомним, Слуцкий тренировал «Витесс» с лета 2018 года. Тренер принял решение уйти в отставку после пяти подряд поражений в чемпионате Нидерландов. 0

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