Руководство «Витесса» приняло отставку Слуцкого

Руководствоприняло отставку российского тренера

Об этом сообщил официальный сайт «Витесса».

Вместе со Слуцким клуб покидают его ассистенты братья Алексей и Василий Березуцкие, а также Олег Яровинский.

«Леонид все отдал ради "Витесса". Он прошел через огонь ради нашего клуба и команды. Поэтому я очень сожалею, что ему не удалось изменить ситуацию. Я уважаю его решение и желаю ему всяческих успехов в карьере», — сказал технический директор «Витесса» Мо Аллах.

Напомним, Слуцкий тренировал «Витесс» с лета 2018 года. Тренер принял решение уйти в отставку после пяти подряд поражений в чемпионате Нидерландов. 0