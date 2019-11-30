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    «Уфа» прервала безвыигрышную серию, одолев «Крылья»

    «Крылья Советов» — «Уфа»: счет матча — 0:1, обзор гола

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    В стартовом матче 18-го тура РПЛ «Крылья Советов» принимали «Уфу». Гости одержали минимальную победу.

    «Крылья Советов» — «Уфа»
    «Крылья Советов» — «Уфа»

    «Уфа» могла открывать счет уже на 11-й минуте, но после удара Вячеслава Кротова головой мяч попал в перекладину.

    Гости вышли вперед на 25-й минуте — Ловро Бизяк отправил мяч в дальний угол после передачи с левого фланга.

    На 82-й минуте «Уфа» могла увеличить свое преимущество, но после удара Бизяка хозяев спасла штанга.

    «Уфа» прервала свою серию без побед в РПЛ, которая насчитывала семь матчей. Уфимцы набрали 22 очка и поднялись на шестое место в таблице.

    У «Крыльев» осталось 18 очков, команда идет 12-й.

    РПЛ. 18-й тур
    «Крылья Советов» (Самара) — «Уфа» — 0:1 (0:1)
    Гол: Бизяк, 25«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Н.Чернов, Лысцов, Бурлак, Полуяхтов, Кабутов (Голенков, 46), Тимофеев, Зиньковский, Канунников (Терехов, 68), Радонич«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Йокич, Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Голубев, 54), Кротов (Вомбергар, 67), БизякПредупреждения: Пуцко, 33. Карп, 48. Йокич, 70. Лысцов, 90
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