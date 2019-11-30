«Крылья Советов» — «Уфа»: счет матча — 0:1, обзор гола

В стартовом матче 18-го тура РПЛпринимали. Гости одержали минимальную победу.

«Уфа» могла открывать счет уже на 11-й минуте, но после удара Вячеслава Кротова головой мяч попал в перекладину.

Гости вышли вперед на 25-й минуте — Ловро Бизяк отправил мяч в дальний угол после передачи с левого фланга.

На 82-й минуте «Уфа» могла увеличить свое преимущество, но после удара Бизяка хозяев спасла штанга.

«Уфа» прервала свою серию без побед в РПЛ, которая насчитывала семь матчей. Уфимцы набрали 22 очка и поднялись на шестое место в таблице.

У «Крыльев» осталось 18 очков, команда идет 12-й.