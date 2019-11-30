«Крылья Советов» — «Уфа»: составы, коэффициенты, онлайн

«Крылья» сыграют дома
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«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Лысцов, Чернов, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Канунников, Радонич.
Запасные: Овсянников, Чичерин, Карпов, Терехов, Киселев, Смирнов, Гынсарь, Голенков.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Карп, Тилль, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Терентьев, Голубев, Емельянов, Козлов, Гиоргобиани, Вомбергар.
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