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    «Крылья Советов» — «Уфа»: известны стартовые составы

    «Крылья Советов» — «Уфа»: составы, коэффициенты, онлайн

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    В рамках 18-го тура чемпионата России «Крылья Советов» сыграют с «Уфой» — стали известны стартовые составы команд.

    «Крылья» сыграют дома
    «Крылья» сыграют дома

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Лысцов, Чернов, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Канунников, Радонич.

    Запасные: Овсянников, Чичерин, Карпов, Терехов, Киселев, Смирнов, Гынсарь, Голенков.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Карп, Тилль, Бизяк.

    Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Терентьев, Голубев, Емельянов, Козлов, Гиоргобиани, Вомбергар.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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