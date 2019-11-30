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    Забьет ли «Уфа» в Самаре?

    «Крылья Советов» — «Уфа». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата России 30 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Крылья Советов» — «Уфа»
    Фрагмент матча первого круга
    В субботу, 30 ноября, в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» на «Самара Арене» примут «Уфу». Начало игры — в 14:00 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Уфа».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.30
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.30
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    «Крылья Советов»

    Самарская команда перед стартом 18 тура расположилась на 12 месте в турнирной таблице РПЛ, опережая зону переходных матчей только по дополнительным показателям.

    «Волжане» не знают радости победу в чемпионате страны уже в четырех встречах кряду, проиграв за этот период в трех играх и раз сыграв вничью при этом даже не забив.

    Мировая состоялась в домашнем матче в «Рубином» (0:0). Поражения пришлись на поединок с «Зенитом» (0:2) дома, также выездные встречи со «Спартаком» (0:2) и ЦСКА (0:1) в последнем игровом дне.

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    • В восьми домашних играх текущего розыгрыша РПЛ «Крылышки» добыли только две победы, дважды сыграли вничью и четыре матча проиграли, разница забитых и пропущенных — 8:9.

    «Уфа»

    Башкирский коллектив имеет на своем счету на один балл больше и идет строкой выше, чем их предстоящий противник. От шестой строки он отстает всего на три очка.

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    На данный момент у «горожан» 3-матчевая ничейная серия в чемпионате России и 7-матчевая безвыигрышная серия. Последний раз они побеждали в чемпионате 20 сентября, одолев тогда 1:0 дома «Спартак».

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В своей последней игре уфимцы на своей территории поделили очки с «Сочи» (1:1), а перед этим они разошлись миром с «Локомотивом» (1:1) дома и «Оренбургом» (0:0) в гостях.

    В этом чемпионате России «Уфа» на выезде еще не побеждала, четыре раза сыграла вничью и трижды проиграла, разница мячей — 2:7. Отметим, что в шести случаях башкирцы даже не забивали.

    В первом круге «Уфа» обыграла на своей арене «Крылышки» со счетом 2:1. В прошлом сезоне в Самаре команды сыграли вничью (1:1), а в Уфе победили «волжане» — 2:1.

    Прогноз на «Крылья Советов» — «Уфа»

    Прогнозируем, что уфимцы, которым на выезде забитые мячи даются с большим трудом, на этот раз не уйдут с поля без гола в выездной игре. 0

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