«Лестер» готов отпустить Роджерса в «Арсенал» за компенсацию

После увольнения с поста главного тренераищет кандидата на вакантную должность.

Лондонский клуб хочет пригласить тренера «Лестера» Брендана Роджерса, сообщает Telegraph Sport.

«Лисы» готовы отпустить своего главного тренера, но требуют компенсации в размере 14 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне «Лестер» под руководством Роджерса идет на втором месте в Премьер-лиге, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 8 очков.

«Арсенал», в свою очередь, не победил ни разу в семи предыдущих матчах, что и привело к отставке Эмери, которого могут также сменить Массимилиано Аллегри и Карло Анчелотти. 0