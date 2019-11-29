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    Балахнин: России было бы лучше избежать встречи с Уэльсом на групповом этапе Евро-2020

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    Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин поделился ожиданиями от жеребьевки Евро-2020.

    Сергей Балахнин
    Сергей Балахнин

    «Для сборной России Уэльс станет более сложным соперником, чем Финляндия. Хотя против любой команды будет очень сложно играть. Если говорить о лидерах сборной Уэльса, то, на мой взгляд, и Бейл, и Рэмзи четыре года назад были сильнее, чем сейчас.

    Тогда они находились на самом пике своей карьеры. Тем не менее и сейчас это футболисты очень высокого уровня. Лучше бы избежать встречи с ними на групповом турнире», — цитируют Балахнина «Известия».

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