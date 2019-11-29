Балахнин: России было бы лучше избежать встречи с Уэльсом на групповом этапе Евро-2020

Экс-тренер сборной Россииподелился ожиданиями от жеребьевки Евро-2020.

«Для сборной России Уэльс станет более сложным соперником, чем Финляндия. Хотя против любой команды будет очень сложно играть. Если говорить о лидерах сборной Уэльса, то, на мой взгляд, и Бейл, и Рэмзи четыре года назад были сильнее, чем сейчас.

Тогда они находились на самом пике своей карьеры. Тем не менее и сейчас это футболисты очень высокого уровня. Лучше бы избежать встречи с ними на групповом турнире», — цитируют Балахнина «Известия».

Ранее стало известно, что в группу В вместе со сборной России попали команды Дании и Бельгии. Четвертый соперник России по группе определится 30 ноября во время жеребьевки. 0