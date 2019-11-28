Нагельсман — самый молодой тренер, вышедший в плей-офф ЛЧ

Наставник «РБ Лейпциг»стал самым молодым тренером в истории Лиги чемпионов, вышедшим в плей-офф турнира, сообщает Coral. Сейчас ему 32 года, 4 месяца и 4 дня.

Накануне «быки» избежали поражения от «Бенфики» (2:2), проигрывая 0:2 до 90-й минуты и за тур до окончания группового этапа немецкая команда гарантировала себе выход в 1/8 финала.

Немецкий клуб занимает первое место в группе G. «РБ Лейпциг» набрал 10 очков в пяти матчах, второе место у «Зенита», который набрал семь баллов, столько же пунктов набрал французский «Лион». Замыкает турнирную таблицу «Бенфика», имея в активе четыре очка.

В последнем туре 10 декабря состоятся следующие матчи: «Бенфика» — «Зенит», «Лион» — «РБ Лейпциг». 0