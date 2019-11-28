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    «Рома» разгромила «Башакшехир», «Боруссия» М минимально обыграла «Вольфсбергер»

    Обзор матчей группы J

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    В группе J состоялись матчи «Башакшехир»«Рома» и «Вольфсбергер» — «Боруссия» М. «Римляне» выиграли 0:3, а «пони» обыграли соперника 0:1.

    Эдин Джеко
    Эдин Джеко

    «Рома» не оставила шансов турецкому коллективу. «Волки» решили вопрос ее в первом тайме. Сначала с пенальти счет открыл Верету. Через минут 10 Клюйверт счет удвоил. Еще один гол в раздевалку забил Джеко.

    В двух последних случаях партнерам по команде ассистировал Пеллегрини.

    Лига Европы. 5 тур
    «Башакшехир» — «Рома»
    «Башакшехир» Гюнок, Клиши, Шкртел (Озджан, 52), Епуряну (Робиньо, 46), Карлуш Понк, Окечукву, Кахведжи, Топал, Вишча, Гульбрандсен (Бехич, 16), Кривелли«Рома» Лопес, Сантон, Коларов (Спинаццола, 53), Смоллинг, Манчини, Пеллегрини (Ундер, 71), Дзаньоло, Диавара, Верету, Клюйверт, Джеко (Мхитарян, 72)Голы: 0:1 — 30, пенальти Верету, 0:2 — 40 Клюйверт, 0:3 — 45 ДжекоПредупреждения: Топал (28), Коларов (35)

    Менхенгладбахская «Боруссия» отомстила «Вольфсбергеру», но не так ярко. Команде для победы понадобился всего один мяч. Автором стал Штиндль. Игрок замкнул прострел с левого фланга в исполнении Вендта.

    Лига Европы. 5 тур
    «Вольфсбергер» — «Боруссия» М
    «Вольфсбергер»: Кофлер, Шмитц, Новак, Голльнер, Золльбауэр, Шмид (Верницниг, 75), Ляйтгеб, Ритцмайер, Линдль, Ньянгбо (Шмербек, 85), Вейсман«Боруссия» М: Зоммер, Вендт, Лайнер, Бенсебайни, Штробль, Хофманн, Закария, Бенеш, Тюрам (Раффаэл, 89), Плеа (Херрманн, 77), Штиндль (Эмболо, 74)Голы: 0:1 — 60 ШтиндльПредупреждения: Голльнер (62)

    «Рома» и «Боруссия» — лидеры группы с 8 очками в активе. «Башакшехир» имеет 7 очков, а «Вольфсбергер» набрал только 4 балла. 0

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