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    Анчелотти: Ничья против «Ливерпуля» — это положительный результат

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    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти высказал свое мнение о поединке Лиги чемпионов против «Ливерпуля» на «Энфилде», в котором его команда сыграла вничью (1:1).

    Карло Анчелотти
    Карло Анчелотти

    «Это положительный результат. Ничья на "Энлифле" — это нелегко. Мы всегда были в игре. Мы сидели глубоко, но это единственный способ играть против "Ливерпуля", если вы хотите не проиграть.

    Ситуация сейчас идеальная в группе. Это был позитивный вечер для нас», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

    После пяти туров «Ливерпуль» набрал 10 очков и лидирует в группе E, опережая «Наполи» на одно очко. Семь пунктов в активе «Зальцбурга» и одно — у «Генка». 0

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