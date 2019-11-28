Анчелотти: Ничья против «Ливерпуля» — это положительный результат

Главный тренер «Наполи»высказал свое мнение о поединке Лиги чемпионов против «Ливерпуля» на «Энфилде», в котором его команда сыграла вничью (1:1).

«Это положительный результат. Ничья на "Энлифле" — это нелегко. Мы всегда были в игре. Мы сидели глубоко, но это единственный способ играть против "Ливерпуля", если вы хотите не проиграть.

Ситуация сейчас идеальная в группе. Это был позитивный вечер для нас», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

После пяти туров «Ливерпуль» набрал 10 очков и лидирует в группе E, опережая «Наполи» на одно очко. Семь пунктов в активе «Зальцбурга» и одно — у «Генка». 0