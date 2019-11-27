«Челси» — «Валенсия»: счет матча 2:0, обзор голов

Лондонскийсыграл вничью с испанской(2:2) в домашнем поединке 5-го тура группового этапав группе H.

Счет в матче на 40-й минуте открыл Карлос Солер, замкнув подачу с фланга. Однако уже спустя минуту Матео Ковачич подобрал мяч возле штрафной испанцев и пробил низом, сравняв счет.

Практически сразу после перерыва Кристиан Пулишич вывел гостей вперед, а арбитр засчитал гол только после подсказки ассистентов VAR.

«Валенсия» шла вперед и на 65-й минуте заработала пенальти. Дани Парехо подошел к точке, однако не сумел переиграть Кепу. Тем не менее, испанцы все-таки добыли ничью благодаря шикарному голу Даниэля Васса, который пытался подать с правого фланга, а мяч от штанги оказался в воротах «синих».

Обе команды набрали по восемь очков в группе и на один пункт опережают «Аякс», но голландцы еще не провели свой матч с «Лиллем».