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    Супергол Васса принес «Валенсии» ничью в гостях у «Челси»

    «Челси» — «Валенсия»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Лондонский «Челси» сыграл вничью с испанской «Валенсией» (2:2) в домашнем поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе H.

    «Челси» не удалось удержать победу
    «Челси» не удалось удержать победу

    Счет в матче на 40-й минуте открыл Карлос Солер, замкнув подачу с фланга. Однако уже спустя минуту Матео Ковачич подобрал мяч возле штрафной испанцев и пробил низом, сравняв счет.

    Практически сразу после перерыва Кристиан Пулишич вывел гостей вперед, а арбитр засчитал гол только после подсказки ассистентов VAR.

    «Валенсия» шла вперед и на 65-й минуте заработала пенальти. Дани Парехо подошел к точке, однако не сумел переиграть Кепу. Тем не менее, испанцы все-таки добыли ничью благодаря шикарному голу Даниэля Васса, который пытался подать с правого фланга, а мяч от штанги оказался в воротах «синих».

    Обе команды набрали по восемь очков в группе и на один пункт опережают «Аякс», но голландцы еще не провели свой матч с «Лиллем».

    ЛЧ. Группа H
    «Валенсия» — «Челси» — 2:2 (1:1)
    Голы: Солер, 40 (1:0). Ковачич, 41 (1:1). Пулишич, 50 (1:2). Васс, 82 (2:2)«Валенсия»: Силлессен, Хауме Коста (Гамейро, 67), Гарай, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Васс, Парехо, Торрес (Коклен, 74), Солер (Ли Кан Ин, 78), Родриго, Гомес«Челси»: Аррисабалага, Джеймс, Зума, Кристенсен, Аспиликуэта, Жоржинью (Эмерсон, 72), Ковачич, Канте, Абрахам (Батшуайи, 46), Виллиан (Маунт, 80), ПулишичПредупреждения: Жоржинью, 7. Васс, 32. Гарай, 53. Аспиликуэта, 55. Канте, 73. Аррисабалага, 78. Габриэл Паулиста, 87Нереализованный пенальти: Парехо, 65 (вратарь)
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