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    Газзаев: Никаких проблем с допингом в футболе у нас не было

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    В прошлом наставник сборной России по футболу Валерий Газзаев рассказал о том, что он думает касательно слухов об отстранении команды от Евро-2022. Слова специалиста передает «Чемпионат».

    Валерий Газзаев
    Валерий Газзаев

    «Мы должны сохранять спокойствие и уверенность. 9 декабря пройдёт исполком ВАДА, где мы получим юридическое решение. Считаю, что сейчас всё нагнетание ситуации, особенно со стороны западных СМИ, идёт для того, чтобы организовать давление на исполком ВАДА. Ведь перед чемпионатом мира 2018 года было то же самое. Даже тренер сборной Англии Гарет Саутгейт говорил, что из-за подобных публикаций английская команда недосчиталась нескольких десятков тысяч болельщиков. Тем более сама сборная Англии увидела, что в России всё хорошо и насколько высок уровень организации чемпионата мира.

    Что касается возможного отстранения сборной России от Евро-2020, то не думаю, что УЕФА на это пойдёт, потому что никаких проблем с допингом в футболе у нас не было. К тому же Россия — одна из хозяек этого турнира, поэтому я думаю, что УЕФА не пойдёт на такие меры. К тому же ещё одним аргументом является наш чемпионат мира, который был проведён на высочайшем уровне», — заявил Газзаев. 0

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