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    «Краснодар» переиграл «Арсенал» в Туле

    «Арсенал» — «Краснодар»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Тульский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 7-й минуте открыли гости. Де Вильена дали пробить из-за штрафной, мяч после рикошета отправился в ворота «Арсенала».

    На 25-й минуте Сулейманов навес исполнил в штрафную туляков, Бауэр выбил мяч, но прямо на Петрова, который пробил точно в угол ворот.

    «Арсенал» отквитал один мяч на 43-й минуте. Ткачёв классную подачу выполнил к дальней штанге, где открылся Луценко и головой переправил мяч в ворота «Краснодара».

    На 62-й минуте «быки» получили право на пенальти за фол против Игнатьева. Сам Иван взялся за удар с «точки», но пробил выше ворот.

    «Краснодар» (33 очка) прервал 4-матчевую ничейную серию и поднялся на третье место, на 1 балл отставая от «Локомотива».

    «Арсенал» (19 очков) расположился на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ.

    РПЛ. 17-й тур
    «Арсенал» (Тула) — «Краснодар» — 1:2 (1:2)
    Голы: Вилена, 7 (0:1). Петров, 25 (0:2). Луценко, 43 (1:2)Нереализованный пенальти: Игнатьев, 63 (мимо)«Арсенал» (Тула): Шамов, Бауэр, Григалава, Беляев, Альварес, Денисов (Лесовой, 66), Костадинов, Чаушич, Горбатенко (Ломовицкий, 75), Луценко, Ткачев«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес, Вилена, Уткин, Берг (Газинский, 57), Сулейманов (Стоцкий, 78), Игнатьев, Фернандеш (Вандерсон Масиэл, 15)Предупреждения: Мартынович, 16. Альварес, 25. Берг, 25. Уткин, 60. Шамов, 62. Вилена, 67. Игнатьев, 90+2. Григалава, 90+4
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