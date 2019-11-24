«Арсенал» — «Краснодар»: счет матча 1:2, обзор голов

Тульскийпотерпел домашнее поражение от(1:2) в матче 17-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 7-й минуте открыли гости. Де Вильена дали пробить из-за штрафной, мяч после рикошета отправился в ворота «Арсенала».

На 25-й минуте Сулейманов навес исполнил в штрафную туляков, Бауэр выбил мяч, но прямо на Петрова, который пробил точно в угол ворот.

«Арсенал» отквитал один мяч на 43-й минуте. Ткачёв классную подачу выполнил к дальней штанге, где открылся Луценко и головой переправил мяч в ворота «Краснодара».

На 62-й минуте «быки» получили право на пенальти за фол против Игнатьева. Сам Иван взялся за удар с «точки», но пробил выше ворот.

«Краснодар» (33 очка) прервал 4-матчевую ничейную серию и поднялся на третье место, на 1 балл отставая от «Локомотива».

«Арсенал» (19 очков) расположился на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ.