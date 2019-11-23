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    «Бетис» вырвал победу у «Валенсии»

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    «Бетис» в домашнем матче 14-го тура испанской Примеры одержал победу над «Валенсией» — 2:1.

    Эмерсон
    Эмерсон

    «Летучие мыши» получили преимущество на 32-й минуте, когда гол забил Максимилиано Гомес.

    «Зеленые» ответили спустя пять минут — Хоакин Санчес восстановил паритет.

    Победный гол гости забили в компенсированное время второго тайма. Его автором стал Серхио Каналес.

    Примера. 14-й тур
    «Бетис» — «Валенсия» — 2:1 (1:1)
    Голы: Гомес, 32 (0:1). Хоакин, 37 (1:1). Каналес, 90+3 (2:1)«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней (Барраган, 77), Манди, Алекс Морено, Гонсалес (Борха Иглесиас, 69), Эмерсон, Гуардадо, Каналес, Фекир, Хоакин, Лорен Морон (А.Педраса, 81)«Валенсия»: Силлессен, Хауме Коста, Васс, Мангала, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Родриго (Солер, 75), Гомес, Торрес (Ли Кан Ин, 86), Вальехо (Гамейро, 65)Предупреждения: Гонсалес, 32. Васс, 57. Алекс Морено, 64

    В турнирной таблице Примеры «Бетис» занимает 14-е место (16 очков), а «Валенсия» — десятое (20 очков). 0

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