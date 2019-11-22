«Уфа» сменит клубный цвет

приняла решение провести ребрендинг клубных цветов. Основным стал фиолетовый оттенок, сообщает ProSportStory.

В настоящее время «Уфа» использует красный цвет ФК «Уфа» LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

«Иногда смотришь на трибунах люди с красным шарфом и думаешь: "Наш, не наш. Возможно, спартаковец, возможно, поддерживает 'Локомотив'.

Мы — молодой клуб, у нас нет за плечами столетней истории проб и экспериментов. Попробовали в этом году фиолетовую форму, смотрим, 'зашло' — болельщики приняли хорошо, футболистам нравится, да и не похожи ни на кого. Почему бы нет, если людям нравится?", — отметил гендиректор клуба Шамиль Газизов.

В турнирной таблице РПЛ "Уфа" занимает 11-е место, набрав 18 очков. 0