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    «Уфа» сменит клубный цвет

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    «Уфа» приняла решение провести ребрендинг клубных цветов. Основным стал фиолетовый оттенок, сообщает ProSportStory.

    В настоящее время «Уфа» использует красный цвет
    В настоящее время «Уфа» использует красный цвет

    «Иногда смотришь на трибунах люди с красным шарфом и думаешь: "Наш, не наш. Возможно, спартаковец, возможно, поддерживает 'Локомотив'.

    Мы — молодой клуб, у нас нет за плечами столетней истории проб и экспериментов. Попробовали в этом году фиолетовую форму, смотрим, 'зашло' — болельщики приняли хорошо, футболистам нравится, да и не похожи ни на кого. Почему бы нет, если людям нравится?", — отметил гендиректор клуба Шамиль Газизов.

    В турнирной таблице РПЛ "Уфа" занимает 11-е место, набрав 18 очков. 0

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